Категория
Здоровье
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Грудное вскармливание во время блекаута: простые советы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Грудное вскармливание во время блекаута: простые советы

Фото: Pexels

В условиях отключения электричества и воды материнское молоко – это самая удобная и безопасная еда для младенца.

Об этом пишет "UNICEF Ukraine".

Оно имеет множество преимуществ над любой самой современной детской смесью:

  • Грудное молоко – еда, которая всегда с вами и под рукой. В условиях войны младенческой смеси может просто не быть в доступности.
  • В первые дни жизни молозиво является своеобразной «первой иммунизацией» ребенка. Зрелое молоко также содержит материнские антитела, защищающие малыша от болезней.
  • Грудное молоко не исчезает из-за стресса. Качество молока не изменяется из-за чувства тревоги, паники или стресса.
  • Использование недостаточно чистой воды или посуды для разведения смеси может привести к диарее, другим инфекциям.
  • Даже если мать недостаточно питается, она может продолжить кормить грудью.
  • Грудное вскармливание наиболее гигиенически безопасный способ кормить ребенка, ведь вам не нужно искать чистую воду для разведения смеси, мыть или кипятить посуду.
  • Физический контакт при кормлении грудью успокаивает как ребенка, так и маму.
  • Если вашему малышу меньше полугода и он находится на грудном вскармливании, не прекращайте кормить грудью и не начинайте давать малышу детские смеси, если вы не делали этого раньше.
  • Дети старше 6 месяцев уже нуждаются в прикорме. Впрочем, вы все равно можете чаще кормить ребенка грудью. Тогда у вас всегда с собой будет еда для малыша, даже в бомбоубежище или дороге.
  • Если у вас есть сцеженное молоко, убедитесь, что оно хранится в надлежащих условиях.

Сейчас очень важно сохранить и продолжить грудное вскармливание, ведь во время войны оно может спасти младенца.

Почему грудное вскармливание полезно

Заметим, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.

Напомним, что именно поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.

А вот питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в свой рацион овощи и фрукты, рис, хлеб, макароны, картофель, мясо, рыбу, яйца, бобовые и молочные продукты.

Читайте также:

Ксения Соловей о грудном вскармливании: уместно ли делать это на глазах у посторонних

Ксения Соловей о грудном вскармливании: уместно ли делать это на глазах у посторонних

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
137
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация