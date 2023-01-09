Грудное вскармливание во время блекаута: простые советы

В условиях отключения электричества и воды материнское молоко – это самая удобная и безопасная еда для младенца.

Об этом пишет "UNICEF Ukraine".

Оно имеет множество преимуществ над любой самой современной детской смесью:

Грудное молоко – еда, которая всегда с вами и под рукой. В условиях войны младенческой смеси может просто не быть в доступности.

В первые дни жизни молозиво является своеобразной «первой иммунизацией» ребенка. Зрелое молоко также содержит материнские антитела, защищающие малыша от болезней.

Грудное молоко не исчезает из-за стресса. Качество молока не изменяется из-за чувства тревоги, паники или стресса.

Использование недостаточно чистой воды или посуды для разведения смеси может привести к диарее, другим инфекциям.

Даже если мать недостаточно питается, она может продолжить кормить грудью.

Грудное вскармливание наиболее гигиенически безопасный способ кормить ребенка, ведь вам не нужно искать чистую воду для разведения смеси, мыть или кипятить посуду.

Физический контакт при кормлении грудью успокаивает как ребенка, так и маму.

Если вашему малышу меньше полугода и он находится на грудном вскармливании, не прекращайте кормить грудью и не начинайте давать малышу детские смеси, если вы не делали этого раньше.

Дети старше 6 месяцев уже нуждаются в прикорме. Впрочем, вы все равно можете чаще кормить ребенка грудью. Тогда у вас всегда с собой будет еда для малыша, даже в бомбоубежище или дороге.

Если у вас есть сцеженное молоко, убедитесь, что оно хранится в надлежащих условиях.

Сейчас очень важно сохранить и продолжить грудное вскармливание, ведь во время войны оно может спасти младенца.

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Почему грудное вскармливание полезно

Заметим, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.

Напомним, что именно поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.

А вот питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в свой рацион овощи и фрукты, рис, хлеб, макароны, картофель, мясо, рыбу, яйца, бобовые и молочные продукты.

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