Грудное вскармливание во время блекаута: простые советы

В условиях отключения электричества и воды материнское молоко – это самая удобная и безопасная еда для младенца.
Об этом пишет "UNICEF Ukraine".
Оно имеет множество преимуществ над любой самой современной детской смесью:
- Грудное молоко – еда, которая всегда с вами и под рукой. В условиях войны младенческой смеси может просто не быть в доступности.
- В первые дни жизни молозиво является своеобразной «первой иммунизацией» ребенка. Зрелое молоко также содержит материнские антитела, защищающие малыша от болезней.
- Грудное молоко не исчезает из-за стресса. Качество молока не изменяется из-за чувства тревоги, паники или стресса.
- Использование недостаточно чистой воды или посуды для разведения смеси может привести к диарее, другим инфекциям.
- Даже если мать недостаточно питается, она может продолжить кормить грудью.
- Грудное вскармливание наиболее гигиенически безопасный способ кормить ребенка, ведь вам не нужно искать чистую воду для разведения смеси, мыть или кипятить посуду.
- Физический контакт при кормлении грудью успокаивает как ребенка, так и маму.
- Если вашему малышу меньше полугода и он находится на грудном вскармливании, не прекращайте кормить грудью и не начинайте давать малышу детские смеси, если вы не делали этого раньше.
- Дети старше 6 месяцев уже нуждаются в прикорме. Впрочем, вы все равно можете чаще кормить ребенка грудью. Тогда у вас всегда с собой будет еда для малыша, даже в бомбоубежище или дороге.
- Если у вас есть сцеженное молоко, убедитесь, что оно хранится в надлежащих условиях.
Сейчас очень важно сохранить и продолжить грудное вскармливание, ведь во время войны оно может спасти младенца.
Почему грудное вскармливание полезно
Заметим, что кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.
Напомним, что именно поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.
А вот питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в свой рацион овощи и фрукты, рис, хлеб, макароны, картофель, мясо, рыбу, яйца, бобовые и молочные продукты.
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