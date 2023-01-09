Астрологічний прогноз на 9 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: події нинішнього дня, як у дзеркалі, відображають вчинки та думки людини: якщо з нею відбувається щось добре, значить, вона на правильному шляху, і навпаки.

Символ дня: лід.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: бірюзовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: поперековий відділ хребта.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не принесуть серйозних ускладнень, але триватимуть довго, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Живлення дня: жирну та смажену м'ясну їжу необхідно замінити зеленню, овочами та фруктами.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Магія та містика дня: небажано виходити з дому без талісмана чи оберегу – надто великий ризик пристріту.

Сни дня: якщо картина сновидінь цієї ночі не збігається з реальною картиною світу, в якому живе людина, отже, її сприйняття спотворене.

Табу дня: не можна йти на поводі у шкідливих звичок.

Ангел-охоронець дня: Канфаель – дає владу над оточенням.

Афоризм дня: "Щасливе життя починається зі спокою розуму" (Цицерон).

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