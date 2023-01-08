9 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 9 січня, в православному календарі день пам’яті святого Стефана. Він відомий як справжній шанувальник християнської віри. Постраждав за Христа у віці 30 років. Все життя Стефан проповідував християнство, успішно перемагаючи іудеїв в суперечках. За це люди його обмовили, розповівши, що він займається богохульством.

Коли святий Стефан постав перед судом, то виголосив промову про історію іудеїв та дорікнув їм в тому, що вони женуть пророків. Під час проповіді святого з'явився сам Ісус, якого побачив перед собою Стефан. Чоловік повідомив про це людям, але вони закрили вуха, бо не хотіли це чути. Потім відвезли Стефана за місто, побили камінням. Від отриманих травм чоловік помер, а його тіло вирішили залишити на поталу звірям. Однак прийшли християни і таємно поховали святого.

На його честь 9 січня в народі святкують "Степана зимового".

Церковне свято 9 січня — день пам'яті преподобномученика Феодора

Народившись в багатій родині, Феодор отримав хорошу освіту. Цікаво, що його наставник пророкував учневі швидку смерть. В юності Феодор вступив до монастиря, де став пресвітером. А коли були часи іконоборства, відправився до Константинополя, де викрив в єресі патріарха з царем.

За це його ув'язнили, довго мучили. Коли Феодора випустили з в'язниці, він продовжував проповідувати Слово Боже та захищати ікони. За це імператор наказав голками виколоти на його обличчі вірші. Святого після цього заслали в Сибір, де він помер від страждань.

Прикмети 9 січня

Народні прикмети 9 січня / Фото: Pexels

морозний і сонячний день до врожайного року;

ворони на снігу гніздяться — скоро буде потепління;

неспокійно поводяться коні — чекайте на снігову бурю;

на вулиці немає маленький пташок на снігопад.

Що завтра не можна робити

За народними повір'ями жінкам цього дня заборонено шити, вишивати та займатися будь-яким рукоділлям. Обережно намагалися поводитися і з гострими предметами, адже існує великий шанс отримати травму. Тому не варто різати хліб, його просто ламають руками.

Що можна робити завтра

Здавна пастухи укладали 9 січня договір з селянами, а тому з'явилася в народі приказка: "Степанов день пастуха рік годує". А ще це сприятливий день для того, щоб знайти роботу чи кинути ту, яка не подобається. Продовжуються Святки, а тому 9 січня ходили до сусідів, частували їх солодощами та колядками. Особливо популярними були медові пряники і пиріжки з пісного тіста.

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