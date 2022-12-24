Як відпочиватимемо в січні 2023 року: чи будуть додаткові вихідні

Перший місяць року завжди був багатим на додаткові вихідні дні, а також державні і церковні свята. ТСН.ua розвповідає, як українці будуть відпочивати в січні 2023 року.

Святкування Нового року, Різдва та деяких інших важливих зимових свят у січні 2023 року припадає на суботу-неділю. Однак перенесення цих вихідних днів на робочі, як це відбувалося раніше, не передбачено.

Все через воєнний стан, який був подовжений президентом України Володимиром Зеленським до лютого 2023 року (відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану").

Вихідні та робочі дні у січні 2023 року

Офіційні вихідні дні у січні 2023 року — лише суботи і неділі. Відповідно, на українців чекає 9 вихідних: 1 січня, 7, 8 січня, 14,15 січня, 21, 22 січня і 28, 29 січня. Також буде 22 робочих дні.

Вихідні дні і свята в січні 2023: календар / Фото: ТСН.ua

На українців в перший місяць року чекає кілька важливих свят, зокрема Святвечір (6 січня), Різдво Христове (7 січня), святого Василя (14 січня), Хрещення Господнє (19 січня). Також в січні українці святкують велике державне свято День Соборності та Свободи України (22 січня).

1 січня — офіційний державний вихідний. 2023 року він припадає на неділю. Якби не дія воєнного стану, його б перенесли на понеділок. Також ще один державний вихідний припадає на 7 січня. Православна Церква України святкує цього дня Різдво Христове. 2023 року свято припадає на суботу, однак також не переноситься.

Державні та церковні свята у січні 2023 року

1 січня — Новий рік;

— Новий рік; 6 січня — Святвечір;

— Святвечір; 7 січня — Різдво Христове;

— Різдво Христове; 14 січня — Старий Новий рік, святого Василя;

— Старий Новий рік, святого Василя; 19 січня — Хрещення Господнє (Богоявління);

— Хрещення Господнє (Богоявління); 20 січня — День Автономної Республіки Крим;

— День Автономної Республіки Крим; 22 січня — День Соборності тa Свободи України;

— День Соборності тa Свободи України; 25 січня — Тетянин день;

— Тетянин день; 26 січня — Всесвітній день митниці та День працівника контрольно-ревізійної служби України;

— Всесвітній день митниці та День працівника контрольно-ревізійної служби України; 27 січня — Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста;

— Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста; 29 січня — День пам'яті героїв Крут та День працівника пожежної охорони;

— День пам'яті героїв Крут та День працівника пожежної охорони; 31 січня — Міжнародний день ювеліра.

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