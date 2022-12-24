Как будем отдыхать в январе 2023 года: будут ли дополнительные выходные

Первый месяц года всегда был богат дополнительными выходными днями, а также государственными и церковными праздниками. ТСН.ua рассказывает, как украинцы будут отдыхать в январе 2023 года.

Празднование Нового года, Рождества и других важных зимних праздников в январе 2023 года приходится на субботу-воскресенье. Однако перенос этих выходных дней на рабочие, как это происходило ранее, не предусмотрен.

Все из-за военного положения, которое было продлено президентом Украины Владимиром Зеленским до февраля 2023 года (в соответствии с законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения").

Выходные и рабочие дни в январе 2023 года

Официальные выходные дни в январе 2023 года – только субботы и воскресенья. Соответственно, украинцев ждет 9 выходных: 1 января, 7, 8 января, 14,15 января, 21, 22 января и 28, 29 января. Также будет 22 рабочих дня.

Выходные и рабочие дни в январе 2023 года / Фото: ТСН.ua

Украинцев в первый месяц года ждет несколько важных праздников, в частности Сочельник (6 января), Рождество Христово (7 января), святого Василия (14 января), Крещение Господне (19 января). Также в январе украинцы отмечают большой государственный праздник День Соборности и Свободы Украины (22 января).

1 января — официальный государственный выходной. 2023 он приходится на воскресенье. Если бы не действие военного положения, его перенесли бы на понедельник. Также еще один государственный выходной приходится на 7 января. Православная Церковь Украины отмечает этот день Рождество Христово. 2023 праздник приходится на субботу, однако также не переносится.

Государственные и церковные праздники в январе 2023 года

1 января — Новый год;

— Новый год; 6 января — Сочельник;

— Сочельник; 7 января — Рождество Христово;

— Рождество Христово; 14 января — Старый Новый год, святого Василия;

— Старый Новый год, святого Василия; 19 января — Крещение Господне (Богоявление);

— Крещение Господне (Богоявление); 20 января — День Автономной Республики Крым;

— День Автономной Республики Крым; 22 января — День Соборности и Свободы Украины;

— День Соборности и Свободы Украины; 25 января — Татьянин день;

— Татьянин день; 26 января — Всемирный день таможни и День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

— Всемирный день таможни и День работника контрольно-ревизионной службы Украины; 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;

— Международный день памяти жертв Холокоста; 29 января — День памяти героев Крут и День работника пожарной охраны;

— День памяти героев Крут и День работника пожарной охраны; 31 января — Международный день ювелира.

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