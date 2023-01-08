9 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 9 января, в православном календаре – день памяти святого Стефана. Он известен как подлинный почитатель христианской веры. Пострадал за Христа в возрасте 30 лет. Всю жизнь Стефан проповедовал христианство, успешно побеждая иудеев в спорах. За это люди его оклеветали, рассказав, что он занимается богохульством.

Когда святой Стефан предстал перед судом, то произнес речь об истории иудеев и упрекнул их в том, что они гонят пророков. Во время проповеди святого явился сам Иисус, увиденный перед собой Стефан. Муж сообщил об этом людям, но они закрыли уши, потому что не хотели это слышать. Потом увезли Стефана за город, избили камнями. От полученных травм мужчина скончался, а его тело решили оставить в жертву зверям. Однако пришли христиане и тайно похоронили святого.

В его честь 9 января в народе празднуют "Степана зимнего".

Церковный праздник 9 января – день памяти преподобномученика Феодора

Родившись в богатой семье, Феодор получил хорошее образование. Интересно, что его наставник предрек ученику скорую смерть. В юности Феодор поступил в монастырь, где стал пресвитером. А когда было время иконоборчества, отправился в Константинополь, где разоблачил в ереси патриарха с царем.

За это его заключили в тюрьму, долго мучили. Когда Феодора выпустили из тюрьмы, он продолжал проповедовать Слово Божие и защищать иконы. За это император приказал иглами выколоть на его лице стихи. Святого после этого сослали в Сибирь, где он умер от страданий.

Приметы 9 января

Народные приметы 9 января / Фото: Pexels

морозный и солнечный день к урожайному году;

вороны на снегу гнездятся – скоро будет потепление;

беспокойно ведут себя кони — ждите снежную бурю;

на улице нет маленьких птичек на снегопад.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям женщинам в этот день запрещено шить, вышивать и заниматься каким-либо рукоделием. Осторожно пытались обращаться и с острыми предметами, ведь существует большой шанс получить травму. Потому не стоит резать хлеб, его просто ломают руками.

Что можно делать завтра

Издавна пастухи заключали 9 января договор с крестьянами, а потому появилась в народе поговорка: "Степанов день пастуха год кормит". А еще это благоприятный день для того, чтобы найти работу или бросить ту, которая не нравится. Продолжаются Праздники, а потому 9 января ходили к соседям, угощали их сладостями и колядками. Особенно популярны были медовые пряники и пирожки из постного теста.

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