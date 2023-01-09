Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 9 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
144
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 9 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: события нынешнего дня, как в зеркале, отображают поступки и мысли человека: если с ним происходит что-то хорошее, значит, он на правильном пути, и – наоборот. 

Символ дня: лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: бирюзовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: поясничный отдел позвоночника. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не принесут серьезных осложнений, но будут длиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: жирную и жареную мясную пищу необходимо заменить зеленью, овощами и фруктами. 

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. 

Магия и мистика дня: нежелательно выходить из дома без талисмана или оберега – слишком велик риск сглаза. 

Сны дня: если картина сновидений нынешней ночи не совпадает с реальной картиной мира, в котором живет человек, значит, его восприятие искажено.

Табу дня: нельзя идти на поводу у вредных привычек.

Ангел-хранитель дня: Канфаэль – дает власть над окружающими людьми. 

Афоризм дня: "Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума" (Цицерон).

Читайте также:

Самый страшный момент был, когда привезли раненых деток – медик из Азовстали Нина Колосинская

Самый страшный момент был, когда привезли раненых деток – медик из Азовстали Нина Колосинская

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
144
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация