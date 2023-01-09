Астрологический прогноз на 9 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: события нынешнего дня, как в зеркале, отображают поступки и мысли человека: если с ним происходит что-то хорошее, значит, он на правильном пути, и – наоборот.
Символ дня: лед.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: бирюзовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.
За какую часть тела отвечает: поясничный отдел позвоночника.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не принесут серьезных осложнений, но будут длиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: жирную и жареную мясную пищу необходимо заменить зеленью, овощами и фруктами.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: нежелательно выходить из дома без талисмана или оберега – слишком велик риск сглаза.
Сны дня: если картина сновидений нынешней ночи не совпадает с реальной картиной мира, в котором живет человек, значит, его восприятие искажено.
Табу дня: нельзя идти на поводу у вредных привычек.
Ангел-хранитель дня: Канфаэль – дает власть над окружающими людьми.
Афоризм дня: "Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума" (Цицерон).
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