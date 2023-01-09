Враг нанес по территории Сумщины 144 удара: подробности

144 удара нанесла российская армия в течение дня по территории Сумщины. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская громады.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в социальных сетях.

Эсманьскую громаду враг обстрелял 4 раза из минометов, "Града" и ствольной артиллерии. В общей сложности было 44 прилета. В результате обстрела значительно повреждены четыре частных дома местных, также школа и сельский клуб.

Миропольская громада: русские били из минометов и артиллерии. 42 прилета были на нашей территории. Вражеские снаряды повредили 5 жилых домов и местную ферму.

Новослободскую громаду армейцы России обстреляли из минометов 120 мм калибра, 11 прилетов.

По Белопольской громаде враг также избивал из минометов, 29 прилетов. Взрывы разрушили один жилой дом. Людей на тот момент дома не было – это и спасло их жизнь.

Хотинская громада: 18 вражеских мин разорвалось на нашей территории.

«Во всех случаях – без жертв и пострадавших. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области

Россияне сбросили во двор местного жителя на Сумщине взрывчатку из беспилотника. Мужчине повезло, что его не было дома.

Напомним, что ранее оккупанты обстреляли приграничье Сумщины из вертолетов.

Добавим, что в Сумской области зафиксировано почти два десятка взрывов после обстрела с территории России.

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