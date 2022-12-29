Дмитрий Живицкий отметил, что враг обстреливает маленькие распределительные станции у границы, чтобы оставить людей без электроэнергии.

Россияне обстреляли приграничье Сумщины с вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона.

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"Россияне сегодня обстреляли Великописаревскую общину с вертолетов неуправляемыми НАРсами, уже был сброс боеприпасов с квадрокоптеров, а также минометные и артиллерийские обстрелы наших пограничных населенных пунктов", — сказал он.

Враг обстреливает маленькие распределительные станции у границы, чтобы оставить людей без электроэнергии.

Однако в последние дни не было серьезных разрушений энергетической инфраструктуры.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря, Россия применила более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских ракеты.

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