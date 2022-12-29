Дмитрий Живицкий отметил, что враг обстреливает маленькие распределительные станции у границы, чтобы оставить людей без электроэнергии.
Россияне обстреляли приграничье Сумщины с вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона.
"Россияне сегодня обстреляли Великописаревскую общину с вертолетов неуправляемыми НАРсами, уже был сброс боеприпасов с квадрокоптеров, а также минометные и артиллерийские обстрелы наших пограничных населенных пунктов", — сказал он.
Враг обстреливает маленькие распределительные станции у границы, чтобы оставить людей без электроэнергии.
Однако в последние дни не было серьезных разрушений энергетической инфраструктуры.
Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря, Россия применила более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских ракеты.
Читайте также: