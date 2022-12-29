Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
704
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Дмитро Живицький зазначив, що ворог обстрілює маленькі розподільчі станції біля кордону, щоб залишити людей без електроенергії.

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами (НАР).

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телемарафону.

"Росіяни сьогодні обстріляли Великописарівську громаду з гелікоптерів некерованими НАРсами, вже було скидання боєприпасів з квадрокоптерів, а також мінометні та артилерійські обстріли наших прикордонних населених пунктів", - сказав він.

Ворог обстрілює маленькі розподільчі станції біля кордону, щоб залишити людей без електроенергії.

Проте за останні дні не було серйозних руйнувань енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Міноборони України повідомили, що під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня, Росія застосувала понад 69 ракет. Українським захисникам вдалося збити 54 ворожі ракети.

Ні блекауту: Україні передали креслення унікального винаходу

Ні блекауту: Україні передали креслення унікального винаходу

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
704
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація