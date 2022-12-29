Дмитро Живицький зазначив, що ворог обстрілює маленькі розподільчі станції біля кордону, щоб залишити людей без електроенергії.

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами (НАР).

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телемарафону.

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"Росіяни сьогодні обстріляли Великописарівську громаду з гелікоптерів некерованими НАРсами, вже було скидання боєприпасів з квадрокоптерів, а також мінометні та артилерійські обстріли наших прикордонних населених пунктів", - сказав він.

Ворог обстрілює маленькі розподільчі станції біля кордону, щоб залишити людей без електроенергії.

Проте за останні дні не було серйозних руйнувань енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Міноборони України повідомили, що під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня, Росія застосувала понад 69 ракет. Українським захисникам вдалося збити 54 ворожі ракети.

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