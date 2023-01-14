В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух — мер

У ніч на 14 січня в окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Він заявив, що місцеві мешканці повідомляють, що вони чули гучний вибух прогримів у центральній частині міста.

"Гучний ранок для рашистів у Мелітополі. Щойно у місті пролунав вибух, який чули мешканці центральної частини міста", - написав Федоров.

"Скільки б підказок Сили оборони не давали окупантам, ті ніяк не збагнуть: швидке зникнення з України — запорука спокійних днів та ночей. Що ж, наші захисники пояснятимуть більш доступно", - додав він.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що у місцевий морг переповнений тілами окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники проводять регулярні рейди, щоб знайти активістів підпілля через зростання кількості знищених ворогів та колаборантів на окупованих територіях.

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