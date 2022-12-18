Австрийский парламент признал Голодомор "ужасным преступлением советской власти"

Также австрийские парламентарии заявили об использовании голода в качестве оружия в нынешней российской агрессивной войне против Украины

Австрийский парламент принял постановление, в которое признал Голодомор 1932-1933 в Украине лет "ужасным преступлением" сталинского режима.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На заседании Национального совета Австрии депутаты единогласно проголосовали за документ "О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения".

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В постановлении упоминается празднование 90-й годовщины Голодомора, который назван "жестоким голодом", намеренно и систематически спровоцированным советской властью против населения, преимущественно проживающего на территории Украины.

Кроме того, в постановлении австрийского парламента указывается, что в те времена это преступление советской власти было проигнорировано мировым сообществом, а одним из немногих людей, открыто протестовавших против Голодомора, был тогдашний венский кардинал Теодор Инницер.

Все партии парламента заявили о своем признании "ужасного преступления Голодомора" и поддержали его внесение в список величайших преступлений 20-го века для анализа и осмысления прошлого.

Кроме того, в документе упоминается "использование голода как оружия в нынешней российской агрессивной войне против Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев и призвал другие организации и страны последовать их примеру.

Также мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев.

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