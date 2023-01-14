Зранку на Київщині та Запоріжжі пролунала серія вибухів

Повітряна тривога у столиці та області не оголошувалась

У Києві о 6 годині ранку місцеві жителі чули серію вибухів.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що 7 сильних вибухів зі сторони Іванкова. Також вибухи лунали зі сторони Бородянки.

Крім того, кияни пишуть, що чули вибухи на Лівому березі столиці. Також кияни у соцмережах пишуть, що після вибухів була чутна стрілянина.

Разом з тим повітряна тривога у столиці та області не оголошувалась.

Офіційної інформації щодо вибухів поки не надходило.

Пізніше про серію вибухів повідомили у Запоріжжі. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

