Зранку на Київщині та Запоріжжі пролунала серія вибухів

Повітряна тривога у столиці та області не оголошувалась
У Києві о 6 годині ранку місцеві жителі чули серію вибухів.
Місцеві телеграм-канали повідомили, що 7 сильних вибухів зі сторони Іванкова. Також вибухи лунали зі сторони Бородянки.
Крім того, кияни пишуть, що чули вибухи на Лівому березі столиці. Також кияни у соцмережах пишуть, що після вибухів була чутна стрілянина.
Разом з тим повітряна тривога у столиці та області не оголошувалась.
Офіційної інформації щодо вибухів поки не надходило.
Пізніше про серію вибухів повідомили у Запоріжжі. У регіоні була оголошена повітряна тривога.
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