В Харькове раздались взрывы: людей просят находиться в укрытиях

Воздушная тревога в области была объявлена в 07:39.
В Харькове в субботу, 14 января, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российская армия снова атакует город.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", — написал он.
К слову, воздушная тревога в области была объявлена в 07:39. По состоянию на 08.05 она продолжается. Сразу в Сети жители областного центра сообщили о взрывах.
Кстати, в городе прекратило работу метро. "Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве и области утром субботы, 14 января, около 06:00 были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.
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