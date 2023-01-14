ВСУ не остановят контрнаступление, а россияне готовятся к решающей военной операции — ISW

Боевые действия в Украине не прекратятся зимой и не зайдут в тупик. Хорошо экипированные украинские военные вряд ли замедлят свое контрнаступление, а наоборот, смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Аналитики ISW не считают, что зимняя погода поставит бои на паузу.

"Вместо этого украинские силы могут готовить условия для потенциально большей контрследующей операции этой весной", — пишут аналитики.

Прогноз министра обороны Алексея Резникова по поводу высоких темпов российских операций весной частично подтверждает оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, готовятся к намеченной решающей военной операции в 2023 году.

Ход войны зимой: мнения экспертов

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что вражеские войска не дождутся "зимней паузы" в боевых действиях со стороны украинской армии. Один из принципов ведения войны, которого придерживается украинское командование, состоит в том, чтобы "не давать покоя врагу".

Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс считает, что и украинские, и российские военные будут пытаться подготовиться к контрнаступлению после зимы. Поэтому в ближайшие месяцы в Украине на фронте темпы боевых действий будут снижаться.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, если ВСУ продолжат активные операции этой зимой, что позволит им сохранить инициативу и динамику оперативных успехов на фронте.

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