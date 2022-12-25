Чи буде “зимова пауза” у війні: речник ОК “Схід” дав відповідь

Один з елементів ведення війни на східному фронті — не давати спокою окупантам.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що ворожі війська не дочекаються “зимової паузи” у бойових діях з боку української армії. Один із принципів ведення війни, якого дотримується українське командування, полягає в тому, щоб "не давати спокою ворогові".

Про це речник ОК “Схід” розповів в ефірі національного телемарафону.

“Це принципова позиція нашого командування. Ще під час київської операції генерал-полковник Сирський, Герой України, який зараз командує східним фронтом, дотримувався такого принципу, щоб постійно не давати противнику перепочинку, бити по ньому так званим турбуючим артилерійським вогнем, уражати його диверсійними групами та іншими видами ураження, проводити атаки малими мобільними групами, щоб ворог постійно відчував загрозу та небезпеку, не міг зосередитися на побудові своїх бойових порядків чи системи оборони”, - наголосив Сергій Череватий.

За його словами, з цією метою підрозділи ЗСУ на східному фронті активно використовують високоточну зброю. Як результат - щодоби вражаються командні пункти, польові артилерійські склади, склади паливно-мастильних матеріалів, великі скупчення техніки та особового складу ворога.

“Один з елементів ведення війни — не давати спокою ворогу”, - підкреслив Череватий.

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