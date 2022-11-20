Згадують 1812-й і 1941-й: чому РФ сподівається на "генерала Зиму"

Воєнний історик Роман Пономаренко пояснив , як морози вплинуть на ситуацію на фронті.

На думку британської розвідки, з настанням зими кількість наступальних дій на фронті зменшиться.

Водночас, самі росіяни сподіваються на "генерала зиму" і впевнені, що холодна пора року буде більш вигідною їм, а не українським силам.

Якою буде ситуацію на фронті взимку і як зміниться перебіг бойових дій після настання морозів, розповів воєнний історик Роман Пономаренко в інтерв'ю "Апострофу".

На його думку, попри холод і сніг, бойові дії на фронті триватимуть.

"Сподіватися на заморозку фронту - це кепська справа. Виходить, що на три місяці, щонайменше, армія мала б зупинитися. А утримувати армію, що не воює, досить дорого. І не факт, що ми зможемо з цим впоратись. Тому, найімовірніше, взимку бойові дії триватимуть", — вважає експерт.

Пономаренко зауважив, що вже зараз у російській армії спостерігаються проблеми з постачанням зимового одягу.

Історичний стереотип

"У росіян є такий стереотип, національна ідея, що вони, нібито, чудово воюють взимку. Начебто, "генерал зима" — це їх союзник. Завжди згадують війну 1812 року, коли взимку їм вдалося перемогти Наполеона. Також згадують 1941 рік, коли німецькі війська потерпали від важких умов під Москвою", — говорить воєнний історик.

Проте Пономаренко наголошує: зараз змінилися умови та контекст ситуації.

"ЗСУ достатньо підготовлені для бойових дій взимку. Йдеться і про бойову техніку, і про екіпірування солдатів. Тому російські сподівання, що саме в морозну погоду росіянам вдасться перехопити ініціативу, здобути якісь успіхи на фронті - є безпідставними", — переконаний він.

Як ЗСУ воюватимуть взимку

Американський генерал-лейтенант Бен Годжес сказав, що українська армія може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року, а потім зайти до Криму. На його думку, українські солдати будуть в набагато кращому становищі під час бойових дій у зимовий час.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив думку, що очільник Кремля Путін чекає на зиму, щоб більше тиснути на Захід, шантажуючи газом.

Цієї ж самої думки радник міністра внутрішніх справ і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його словами, у диктатора єдина ставка – на холодну зиму і європейців, що начебто прибіжать до нього просити газ.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, яким військовим буде гірше від похолодання і зміни погоди – українським чи російським.