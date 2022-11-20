Вспоминают 1812-й и 1941-й: почему РФ надеется на "генерала Зиму"

Военный историк Роман Пономаренко объяснил, как морозы повлияют на ситуацию на фронте.

По мнению британской разведки, с наступлением зимы количество наступательных действий на фронте уменьшится.

В то же время, сами россияне надеются на "генерала зиму" и уверены, что холодное время года будет более выгодным им, а не украинским силам.

Какова будет ситуация на фронте зимой и как изменится ход боевых действий после наступления морозов, рассказал военный историк Роман Пономаренко в интервью "Апострофу".

По его мнению, несмотря на холод и снег, боевые действия на фронте будут продолжаться.

"Надеяться на заморозку фронта — это плохое дело. Получается, что на три месяца, по меньшей мере, армия должна остановиться. А содержать не воюющую армию достаточно дорого. И не факт, что мы сможем с этим справиться. Поэтому, скорее всего, зимой боевые действия будут продолжаться", — считает эксперт.

Пономаренко отметил, что уже сейчас в российской армии наблюдаются проблемы со снабжением зимней одежды.

Исторический стереотип

"У россиян есть такой стереотип, национальная идея, что они, якобы, прекрасно воюют зимой. Якобы, "генерал зима" — это их союзник. Всегда вспоминают войну 1812 года, когда зимой им удалось победить Наполеона. Также вспоминают 1941 год, когда войска страдали от тяжелых условий под Москвой", — говорит военный историк.

Однако Пономаренко отмечает: сейчас изменились условия и контекст ситуации.

"ВСУ достаточно подготовлены для боевых действий зимой. Речь идет и о боевой технике, и об экипировке солдат. Поэтому российские надежды, что именно в морозную погоду россиянам удастся перехватить инициативу, получить какие-то успехи на фронте — безосновательны", — убежден он.

Как ВСУ будут воевать зимой

Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес сказал, что украинская армия может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а затем зайти в Крым. По его мнению, украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении во время боевых действий в зимнее время.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что глава Кремля Путин ждет зимы, чтобы больше давить на Запад, шантажируя газом.

Этого же мнения советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко. По его словам, у диктатора единственная ставка – на холодную зиму и европейцев, которые якобы прибегут к нему просить газ.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, каким военным будет хуже от похолодания и изменения погоды – украинским или российским.