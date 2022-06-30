Навіщо класти чайний пакетик в унітаз: так роблять досвідчені господині

Всі засоби для очищення унітаза руйнують не тільки іржу та мікроби, а й емаль. Після частого вживання хімічних засобів емаль жовтіє. Але є й безпечний для емалі та дієвий проти забруднення засіб про який розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

У магазинах представлений величезний вибір засобів, за допомогою яких можна видалити наліт, що утворився через вапняну воду. Проте всі вони містять шкідливі хімічні компоненти, які негативно впливають на шкіру людей, а також руйнують сантехніку. Для того, щоб повернути раковині та унітазу первісну білизну, можна скористатися одним хитрим лайфхаком, який добре очистить унітаз і збереже емаль. Йдеться про чайний пакетик. Основна функція чайного пакетика - ефективне видалення слідів вапна, які залишає вода. Цей засіб просто незамінний у тих регіонах, де використовується переважно жорстка проточна вода. Ось як скористатися цією хитрістю і повернути унітазу незайману чистоту.

Щоб позбутися нальоту та знищити шкідливі мікроби, неприємний запах, потрібно:

прикласти кілька вологих, використаних пакетиків на брудні ділянки, області нальоту унітаза,

дати полежати щонайменше 20 хвилин, ще краще залишати пакетики на ніч,

протерти унітаз йоржиком або губкою.

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