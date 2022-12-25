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Зачем класть чайный пакетик в унитаз: так поступают опытные хозяйки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
64к
Время на прочтение
2 мин
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Зачем класть чайный пакетик в унитаз: так поступают опытные хозяйки

чайный пакетик для чистки унитаза

Все средства для очищения унитаза разрушают не только ржавчину и микробы, но и эмаль. После частого употребления химических средств эмаль желтеет. Но есть и безопасное для эмали и действенное против загрязнения средство, о котором рассказываем в материале ТСН.ua.

В магазинах представлен огромный выбор средств, с помощью которых можно удалить образовавшийся из-за известковой воды налет. Однако все они содержат вредные химические компоненты, негативно влияющие на кожу людей, а также разрушающие сантехнику. Для того, чтобы вернуть раковине и унитазу первоначальный белый цвет, можно воспользоваться одним хитрым лайфхаком, который хорошо очистит унитаз и сохранит эмаль. Речь идет о чайном пакетике. Основная функция чайного пакетика – эффективное удаление следов извести, которые оставляет вода. Это средство просто незаменимо в тех регионах, где используется преимущественно жесткая проточная вода. Вот как воспользоваться этой хитростью и вернуть унитазу девственную чистоту.

Чтобы избавиться от налета и уничтожить вредные микробы, неприятный запах, нужно:

  • приложить несколько влажных пакетиков на грязные участки, к зонам с налетом,
  • дать полежать не менее 20 минут, еще лучше оставить пакетики на ночь,
  • протереть унитаз ершиком или губкой.

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Дата публикации
Просмотры
64к
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