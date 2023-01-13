Прогноз погоды на 14 января: в Украине снова потеплеет, местами — дождь и снег

В субботу, 14 января, в Украине станет теплее. Осадков не будет. Лишь в западных областях будет дождь, а в восточных – местами небольшой снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах Украины облачно с прояснениями. Ветер преимущественно южный. На востоке и юге – 5-10 м/с. В Карпатах ночью местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В большинстве западных, центральных, южных областях, а так же Крыма ночью и утром туман. Видимость составит 200-500 м. В западных, северных регионах, в Винницкой и Черкасской областях на дорогах — гололедица.

Ночью столбики термометров покажут 2-7° мороза. Днем температура воздуха будет от 1° мороза до 4° тепла. В западных областях и в Крыму ночью от 3° тепла до 2° мороза, а днем 2-7° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют. На дорогах местами гололедица. Скорость южного ветра 5-10 м/с.

В области температура воздуха ночью 2-7° мороза, а днем от -1° мороза до +4°. В Киеве ночью 3-5° мороза, а днем 0-2° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 13-14 января. На Маланки и Василия потеплеет.

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