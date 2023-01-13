Горы замело снегом и ударил мороз: атмосферные фото с Пип Иван

В пятницу, 13 января, в украинских Карпатах холодно. На горе Пип Иван лежит снег, а температура воздуха опустилась до -7 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Зимнее утро на высокогорье солнечная, но немного ветреная погода.

"На горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Температура окружающей среды -7°С", — говорится в сообщении.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 13-14 января. На Маланки и Василия потеплеет.

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