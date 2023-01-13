Эль Классико быть: "Барселона" в серии пенальти пробилась в финал Суперкубка Испании (видео)

Два гола каталонцев в матче 1/2 финала были отменены после применения системы VAR.

"Барселона" победила "Бетис" в полуфинале Суперкубка Испании. Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился со счетом 2:2, а в серии пенальти нервы оказались крепче у "сине-гранатовых".

Команда Хави Эрнандеса могла выходить вперед в середине первого тайма, но гол Педри был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR). Однако до перерыва "блаугранас" открыли счет – на 40-й минуте отличился Роберт Левандовски.

"Бетис" сумел восстановить паритет на 77-й минуте усилиями Набиля Фекира. На 81-й минуте матча Левандовски вернул преимущество каталонцам, но его забитый мяч после вмешательства VAR также был отменен из-за положения вне игры.

Таким образом, команды продолжили выяснять победителя поединка в экстра-таймах. В начале первого овертайма гол Ансу Фати позволил "Барселоне" повести в счете, но "зелено-белые" во второй раз смогли отыграться – Лорен Морон нанес точный удар на 101-й минуте.

На 118-й минуте "Бетис" остался в меньшинстве – Андрес Гвардадо досрочно ушел с поля, получив две желтые карточки. Однако численным большинством "Барселона" не воспользовалась, рефери зафиксировал ничью по итогам овертаймов.

А в серии пенальти точнее были игроки каталонского клуба, реализовавшие четыре из четырех своих ударов. В свою очередь, "Бетис" дважды промахнулся с 11-метровой отметки – с ударами Хуанми и Виллиама Карвалью справился Марк-Андре тер Штеген.

Обзор матча

Итак, в финале Суперкубка Испании болельщики смогут увидеть Эль Классико – "Барселона" сразится с мадридским "Реалом", который в первом полуфинале в серии пенальти одолел "Валенсию".

Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 15 января. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Действующим обладателем трофея является "Реал" – в прошлом году мадридцы в финале обыграли "Атлетик" Бильбао.

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