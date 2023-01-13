"Ударит лично по Путину": аналитики оценили шансы Украины освободить Крым

С военной точки зрения у Украины есть шансы деоккупировать полуостров Крым.

Об этом изданию Newsweek заявил майор армии США в отставке Джон Спенсер.

По его словам, для этого Киеву нужна помощь Запада. Тогда ВСУ смогут ликвидировать находящиеся там российские силы.

Также ветеран ВМС США и главный редактор военного агентства новостей SOFREP Шон Спунц заявил, что освобождение Крыма военным путем полностью реалистично. Полуостров сейчас обеспечивается тремя путями.

"Вдоль двух автомагистралей, идущих из России и Украины с севера на юг. Затем на север идет небольшой мост Чонгар. На западе Керченский пролив и его мост, которым осуществляется как автомобильное, так и железнодорожное движение", — сказал эксперт.

Он напомнил, что Украине уже удалось подорвать Крымский мост. ВСУ должны перерезать пути поставок на севере и на западе. Тогда РФ не сможет снабжать свои воинские части на полуострове. Черноморскому флоту придется покинуть Севастополь и эвакуироваться.

А вот профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж считает, что освобождение Крыма потребует от Украины очень больших усилий. Однако если это удастся сделать, то такой успех ударит по президенту РФ Владимиру Путину лично. Тогда в РФ начнут считать, что глава Кремля уже не в состоянии управлять. Контроль над Крымом дает Путину стратегическое преимущество, поскольку он начал свое вторжение также и оттуда. Географическое положение может быть одной из причин, по которой Украина хочет вернуть себе полуостров.

Профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рино заявил, что у Украины, когда она вернет Крым, возникнет проблема с гражданами, которые хотят остаться в России. Поэтому, как предположил эксперт, полуостров может стать предметом переговоров в будущем.

Напомним:

Украина освободит Крым до конца августа, но есть условия – Ходжес

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