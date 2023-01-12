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Победный дебют: Малиновский провел первый матч за "Марсель" (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Победный дебют: Малиновский провел первый матч за "Марсель" (видео)

twitter.com/OM_Officiel

Руслан вышел на смену в поединке чемпионата Франции.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, несколько дней назад официально перебравшийся из итальянской "Аталанты" во французский "Марсель", дебютировал за новый клуб.

29-летний украинец появился на поле во втором тайме матча 18-го тура французской Лиги 1 против "Труа". Малиновский вышел на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе при счете 0:2 в пользу "провансальцев".

В своем дебютном поединке Руслан не отличился результативными действиями. Почти сразу после выхода на поле он заработал желтую карточку за опасный подкат.

Матч завершился победой "Марселя" со счетом 0:2.

Обзор матча

  • "Марсель" (39 очков) одержал пятую победу подряд и занимает третье место в чемпионате Франции. Выше расположились только "Ланс" (41) и ПСЖ (47). "Труа" с 18 баллами идет на 13-й позиции.
  • В следующем туре подопечные Игоря Тудора 14 января будут принимать "Лорьян". "Труа" на следующий день на выезде сыграет с "Лиллем".

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Дата публикации
Просмотры
726
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