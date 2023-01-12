Переможний дебют: Малиновський провів перший матч за "Марсель" (відео)

Український півзахисник Руслан Малиновський, який кілька днів тому офіційно перебрався з італійської "Аталанти" до французького "Марселя", дебютував за новий клуб.

29-річний українець з'явився на полі в другому таймі матчу 18-го туру французької Ліги 1 проти "Труа". Малиновський вийшов на заміну на 67-й хвилині замість Ісси Каборе за рахунку 0:2 на користь "провансальців".

У своєму дебютному поєдинку Руслан не відзначився результативними діями. Майже одразу після виходу на поле він заробив жовту картку за небезпечний підкат.

Матч завершився перемогою "Марселя" з рахунком 0:2 .

Огляд матчу

"Марсель" (39 очок) здобув п'яту перемогу поспіль і посідає третє місце в чемпіонаті Франції. Вище розташувалися лише "Ланс" (41) та ПСЖ (47). "Труа" з 18 балами йде на 13-й позиції.

У наступному турі підопічні Ігоря Тудора 14 січня прийматимуть "Лор'ян". "Труа" наступного дня на виїзді зіграє з "Ліллем".

Читайте також:

Шок для Гвардіоли: "Манчестер Сіті" вилетів з Кубка англійської ліги від найгіршої команди АПЛ (відео)

"Бачив у мені лише груди і дупу": очільника французького футболу звинуватили в сексуальних домаганнях

Сейви Буффона не допомогли: "Інтер" в екстратаймі вибив клуб нижчого дивізіону з Кубка Італії (відео)