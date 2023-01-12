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Переможний дебют: Малиновський провів перший матч за "Марсель" (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
374
Час на прочитання
1 хв
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Переможний дебют: Малиновський провів перший матч за "Марсель" (відео)

twitter.com/OM_Officiel

Руслан вийшов на заміну в поєдинку чемпіонату Франції.

Український півзахисник Руслан Малиновський, який кілька днів тому офіційно перебрався з італійської "Аталанти" до французького "Марселя", дебютував за новий клуб.

29-річний українець з'явився на полі в другому таймі матчу 18-го туру французької Ліги 1 проти "Труа". Малиновський вийшов на заміну на 67-й хвилині замість Ісси Каборе за рахунку 0:2 на користь "провансальців".

У своєму дебютному поєдинку Руслан не відзначився результативними діями. Майже одразу після виходу на поле він заробив жовту картку за небезпечний підкат.

Матч завершився перемогою "Марселя" з рахунком 0:2.

Огляд матчу

  • "Марсель" (39 очок) здобув п'яту перемогу поспіль і посідає третє місце в чемпіонаті Франції. Вище розташувалися лише "Ланс" (41) та ПСЖ (47). "Труа" з 18 балами йде на 13-й позиції.
  • У наступному турі підопічні Ігоря Тудора 14 січня прийматимуть "Лор'ян". "Труа" наступного дня на виїзді зіграє з "Ліллем".

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Дата публікації
Перегляди
374
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