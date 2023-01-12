Морози відступають: прогноз погоди в Україні на четвер, 12 січня

У четвер, 12 січня, в Україні буде сухо, холод по-троху відступатиме.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 12 січня лише у південно-західних областях вдень місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. У північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південних областях 0-5° тепла, в західних областях, на півдні Одещини та в Криму 4-9° тепла.

У Києві 12 січня також сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° морозу.

Як прогнозує Наталія Діденко, четвер в Україні буде без опадів. Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим. Вгомонятиметься.

Атлантика лагідно наступає - витіснятиме морози, прогнозує синоптикиня.

До України йде потепління

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що до Україні від 13 січня прийде потепління. Так, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, воно буде аномальним, погода буде як весною.

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