В СНБО сообщили, за какое время ВСУ смогут освоить Leopard

Танки Leopard, переданные Польшей Украине, ВСУ освоят за считанные недели.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", – сказал Данилов.

Также читайте Финляндия может передать Украине танки Leopard, но есть условие

Секретарь СНБО заверил, что касается танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, процесс освоения будет происходить "очень и очень быстро".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал решение соседней Польши о передаче роты танков Leopard началом получения Украиной тяжелого вооружения.

Впрочем, по данным Politico, позиция немецкого канцлера Олафа Шольца, исключающего передачу Украине этих танков, зависит от президента США Джо Байдена. Также встреча в Рамштайне может изменить позицию ФРГ по поставкам Украине современных танков.

Кроме того, в немецком правительстве заявили, что им ничего не известно о каких-либо запросах от ее союзников прислать в Украину боевые танки Leopard.

Между тем, руководитель оборонного комитета Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Бундестаг будет дальше давить на Шольца, чтобы Берлин предоставил Украине танки Leopard.

Что известно о танках Leopard, которые Польша готова передать Украине читайте здесь.

Читайте также: