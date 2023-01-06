В Бундестаге обещают дальше давить на Шольца: после Marder будут Leopard

Руководитель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн поздравила решение немецкого федерального правительства по поставке в Украину бронетранспортеров Marder.

Об этом она написала в своем Twitter.

Штрак-Циммерманн также выразила надежду на то, что в следующую страну поставит ВСУ танки Leopard.

"Это большое облегчение, что правительство Германии и особенно канцелярия наконец-то расчищают путь для поставки бронетехники в Украину. Это происходит очень поздно, но не слишком. Наши усилия дали результат. Но: мы не сдадимся. После Marder идут Leopard", — написала Агнес Штрак. -Тиммерманн.

Напомним, во время разговора с Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна присоединится к Соединенным Штатам в снабжении Украины дополнительной батареей ПВО Patrio t. Также оказывая военную помощь, США намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия — БМП "Мардер". Обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах.

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