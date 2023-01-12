"Реал" в серии пенальти одолел "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании (видео)

"Сливочные" поборются в решающем матче за трофей.

Мадридский "Реал" победил "Валенсию" в полуфинале Суперкубка Испании. Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился со счетом 1:1 , после чего игроки "Королевского клуба" оказались точнее в серии пенальти.

Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед на 39-й минуте – Карим Бензема реализовал пенальти. В начале второго тайма "летучие мыши" восстановили паритет во встрече – отличился Самуэль Лино.

До конца основного времени и в экстра-таймах команды не смогли поразить ворота друг друга. А в серии пенальти нервы оказались крепче у "сливочных" – 4:3 .

Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Обзор матча

Второй финалист Суперкубка Испании определится 12 января в матче между "Бетисом" и "Барселоной". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Финал турнира пройдет в воскресенье, 15 января. Действующим обладателем трофея является "Реал" — в прошлом году мадридцы в финале обыграли "Атлетик" Бильбао.

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