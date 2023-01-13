Россия начала использовать зэков на производствах оружия: разведка Британии

В РФ один из самым высоким показателям заключенных в мире.

Российский оборонный комплекс, вероятно, прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства военного времени. В РФ существует "древняя традиция тюремного труда". Впрочем, с 2017-го была вновь введена уголовная ответственность за принудительную работу.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

"Узники являются уникальным человеческим ресурсом, который российские лидеры могут использовать для поддержки "СВО", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает", — подчеркивают в сообщении.

В разведке предполагают, что труд российских заключенных, скорее всего, будет особенно востребован производителями по низкотехнологичным товарам. Они "почти наверняка находятся под сильным давлением" Москвы, что требует от них увеличения производства.

Отмечается, что в ноябре прошлого года крупнейший производитель танков в России "Уралвагонзавод" проинформировал местные ОМП, что примет на работу 250 российских узников.

К слову, в России один из самых высоких показателей заключенных в мире – более 400 тыс. Между тем ФСИН часто обвиняется в жестокости и коррупции.

Напомним, основатель российской военной группировки "группа Вагнера" Евгений Пригожин ездит колониями лично, чтобы вербовать зеков на войну против Украины. Он публично заявил о помиловании российских заключенных, полгода отвоевавших в Украине в рядах "группы Вагнера".

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