"Путин в катастрофической ситуации": кадровые перестановки не помогут РФ решить проблемы на фронте

Кремль снял с поста главкома войны против Украины генерала Сергея Суровикина. На его место назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Понижение генерала ВС РФ Сергея Суровикина в должности говорит о том, что президент России Владимир Путин привык ассоциировать людей с проблемами.

Об этом изданию The Washington Post заявил аналитик и эксперт по безопасности Марк Галеотти.

"Он думает, что все, что нужно, — это новый человек", — сказал Галеотти.

По его мнению, назначение Валерия Герасимова руководящим так называемым СВО свидетельствует о том, что Путин пытается исправить проблемы российской армии. Что касается Суровикина, то Путин считает, что он должен страдать, поскольку также не смог добиться значительных побед на фронте.

Издание пишет, что изменения в руководстве, какими бы ни были их настоящие цели, указывают на то, что Путин никак не ожидал оказаться в такой катастрофической ситуации. Ему пришлось объявить непопулярную среди россиян мобилизацию, чтобы набрать дополнительные войска, поскольку ВС РФ понесла большие потери в Украине.

Также, как сказано в материале, перестановки выявили растущие разногласия в командовании. Аналитики говорят, что понижение Суровикина в должности было явным пренебрежением к главе Чечни Рамзану Кадырову и руководителю "группы Вагнера" Евгению Пригожину.

Российский политолог Татьяна Станова считает, что Путин не может определиться, кому именно следует доверить руководство войной с Украиной – Суровикину и его сторонникам или Герасимову и его единомышленникам.

"Через несколько месяцев могут убрать и Герасимова", — не исключила она.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 11 января, назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. В этой должности он сменит генерала Сергея Суровикина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине не влияет на ход войны в Украине.

Министерство обороны Великобритании считает, что назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.

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