Россия обстреляла приграничные районы Харьковщины: есть "тяжелые" раненые

Российская армия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. В частности, под вражеским огнем в течение 12 января были Купянск, Стрелеча, Двуречная, Огирево, Редкодуб и другие города и села области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В Купянске в результате обстрелов поврежден пятиэтажный жилой дом, частные дома. Ранение получил 75-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Двухлетнем Купянском районе был ранен 68-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, РФ за минувшие сутки нанесла 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

Зеленский за 12 января: вопрос номер один – Соледар, Бахмут, борьба за Донецкое направление

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