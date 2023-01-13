Росія обстріляла прикордонні райони Харківщини: є "тяжкі" поранені

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем протягом 12 січня були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки. Поранення отримав 75-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Дворічній Куп'янського району був поранений 68-річний чоловік. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, РФ за минулу добу завдала 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

Зеленський за 12 січня: питання номер один – Соледар, Бахмут, боротьба за Донецький напрямок

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