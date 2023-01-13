Росія обстріляла прикордонні райони Харківщини: є "тяжкі" поранені

Поранення отримали два чоловіки.
Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем протягом 12 січня були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки. Поранення отримав 75-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
У Дворічній Куп'янського району був поранений 68-річний чоловік. Він перебуває у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, РФ за минулу добу завдала 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.
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