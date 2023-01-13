Підвищить дипломатичну присутність в Україні: Албанія відкриє посольство у Києві

Дипломатка нагадала, що минуло 30 років від започаткування Албанією та Україною дипломатичних відносин після того, як обидві країни звільнились від тиранії і увійшли у вільний світ.

Міністерка закордонних справ Албанії Ольта Джачка повідомила, що її країна підвищить дипломатичну присутність в Україні через відкриття посольства в Києві.

Про це вона написала у Twitter.

Очільниця МЗС заявила, що Албанія і Україна належать до родини вільних і демократичних держав, які разом мають майбутнє у Євро-Атлантичній сім'ї. "З нагоди цієї 30-ї річниці я рада оголосити, що Албанія підвищить рівень своєї дипломатичної присутності в Києві через відкриття свого посольства в Україні", — наголосила Джачка.

Зокрема, міністерка додала, що сьогодні албанці пишаються тим, що виступають на стороні України як справжні друзі на правильній стороні історії.

"Героїчний спротив України — це боротьба за свободу та відмова повертатися до тиранії, з якої ми вийшли багато років тому. Саме тому Албанія підтримуватиме Україну і її народ у міру своїх можливостей, поки вона не переможе незаконну агресивну війну Росії", - зазначила дипломатка та висловила своє сподівання на тісну співпрацю зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, що Албанія підтримала Україну у боротьбі проти Росії, яка розв'язала широкомасштабну війну. Більше того представник Албанії у Радбезі ООН Феріт Ходжа на засіданнях неодноразово критикував Росію за її дії та пропаганду. Так, у жовтні 2022 року він заявив, що втомився від засідань, які скликає російська делегація щодо "біолабораторій" та "бойових комарів" в Україні.

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