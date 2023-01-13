Путін публічно намагається знайти винного в провалах ЗС РФ - ISW

Президент РФ Володимир Путін шукає винних за те, що база оборонної промисловості намагається вирішити технічні й технологічні проблеми з військовою технікою та озброєнням. Він також зберігає нереалістичні очікування щодо її здатності швидко поповнити втрати у війні проти України. Українська розвідка підтвердила, що на цьому тлі найвище військове керівництво РФ готується до серйозних військових реформ 2023 року.

З цим погоджується американський Інститут вивчення війни.

На засіданні Кабінету міністрів 11 січня Путін публічно розкритикував віцепрем'єра Дениса Мантурова за невиконання держзамовлень підприємствами авіаційної промисловості. Він заявив, що деякі підприємства ще не отримали держзамовлення на 2023 рік, не наймають додатковий персонал та не готуються збільшувати обсяги виробництва для потенційних замовлень у майбутньому.

Путін перервав пояснення Мантурова про те, що міністерство вже підготувало проєкти замовлень для цивільної та військової промисловості, внаслідок чого міністр визнав, що Росія не випустила частину документів для виробників літаків, які схвалили б держфінансування їхніх проєктів.

Зазначається, Путін стверджував, що директори підприємств повідомили йому, що не отримували держзамовлень за "нинішніх умов" у Росії, і закликав Мантурова "не валяти дурня". Той спробував пом'якшити вимогу, заявивши, що міністерство "намагається зробити все можливе".

Аналітики вважають, що цей інцидент, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії Кремля, що триває, спрямованої на підвищення іміджу Путіна як лідера воєнного часу.

Нагадаємо, російська оборонна промисловість не може виробляє достатню кількість зброї, а також замінювати ту, яка була знищена під час бойових дій через санкції, які обмежують доступ до передових технологій і західних фінансових систем

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що Росія все ще може виготовляти нову техніку, однак вже у значно меншій кількості та не модернізованого зразка.

Військовий експерт Роман Світан прогнозує, що російська армія в найближчі пів року зіткнеться з повною відсутністю важкої техніки.