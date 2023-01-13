Путин публично пытается найти виновного в провалах ВС РФ — ISW

Президент РФ Владимир Путин ищет виновных за то, что база оборонной промышленности пытается решить технические и технологические проблемы с военной техникой и вооружением. Он также сохраняет нереалистические ожидания по поводу ее способности быстро пополнить потери в войне против Украины. Украинская разведка подтвердила, что на этом фоне высшее военное руководство РФ готовится к серьезным военным реформам в 2023 году.

С этим согласен американский Институт изучения войны.

На заседании Кабинета министров 11 января Путин публично раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова за невыполнение госзаказов предприятиями авиационной промышленности. Он заявил, что некоторые предприятия еще не получили госзаказ на 2023 год, не нанимают дополнительный персонал и не готовятся увеличивать объем производства для потенциальных заказов в будущем.

Путин прервал объяснение Мантурова о том, что министерство уже подготовило проекты заказов для гражданской и военной промышленности, в результате чего министр признал, что Россия не выпустила часть документов для производителей самолетов, одобривших госфинансирование их проектов.

Путин утверждал, что директора предприятий сообщили ему, что не получали госзаказов при "нынешних условиях" в России, и призвал Мантурова "не валять дурака". Он попытался смягчить требование, заявив, что министерство "старается сделать все возможное".

Аналитики считают, что этот инцидент, вероятно, является частью продолжающейся информационной кампании Кремля, направленной на повышение имиджа Путина как лидера военного времени.

Напомним, российская оборонная промышленность не может производить достаточное количество оружия, а также заменять то, которое было уничтожено во время боевых действий из-за санкций, ограничивающих доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что Россия все еще может производить новую технику, однако уже в значительно меньшем количестве и не модернизированного образца.

Военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что российская армия в ближайшие полгода столкнется с полным отсутствием тяжелой техники.