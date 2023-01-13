В Офісі президента розповіли про втрати росіян під Бахмутом і Соледаром

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що агресорка Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром на Донеччині до 20 тисяч солдатів. Втім, в окупаційній армії втрат не рахують.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".

Втім, наголошує представник ОП, точні цифри ліквідованих окупантів на напрямку зараз назвати важко.

"Але це не тисяча чи дві - це 10, 15 або навіть 20 тисяч за весь час наступу на Бахмут і Соледар. Вони там втрати не рахують. Для росіян принципово захопити хоча б щось, щоб можна було два тижні говорити про те, що вони умовно "захопили північну околицю міста Соледар", що вони "ведуть шалені бої в центрі Соледара", що це "вирішить питання війни та миру" і тоді "Україна впаде", - каже Подоляк.

Він зауважив, що РФ сконцентрувала в районі Соледара майже все боєздатне угруповання. Зокрема, залишки контрактної армії - спецназ та десантуру.

"Там "тьма" зеків, яким байдуже куди йти і як воювати. І ще там є військові з ПВК "Вагнера". Тобто Росія сконцентрувала ці війська поряд з Бахмутом та Соледаром. Проте їм не вдається захопити хоча б щось на околицях Бахмута, тому вони пішли на Соледар", - заявив радник голови ОП.

За словами Подоляка, росіяни "так люблять воювати ще з радянських часів – концентрують усе, що можуть із живої сили, артилерії та боєприпасів на одному напрямку".

Мрії росіян про Соледар

Міста Бахмут і Соледар перебувають під контролем України станом на вечір 12 січня, там тривають масштабні бої, заявляють в ОП.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс каже, що заяви агресорки РФ про начебто повний контроль над Соледаром, потрібне лишедля демонстрації успіхів у війні після серії поразок віз ЗСУ. За його словами, реальних успіхів окупанти не мають.

Американські аналітики ISW вважають, що російські заяви про важливість захоплення Соледара перевищені. У найкращому випадку це є "пірровою тактичною перемогою", вважають експерти.

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