В Офисе президента рассказали о потерях россиян под Бахмутом и Соледаром

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что агрессорка Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области до 20 тысяч солдат. Впрочем, в оккупационной армии потери не считают.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

Впрочем, отмечает представитель ОП, точные цифры ликвидированных оккупантов на направлении сейчас назвать трудно.

"Но это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления на Бахмут и Соледар. Они там потери не считают. Для россиян принципиально захватить хотя бы что-то, чтобы можно было две недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут безумные бои в центре Соледара", что это "решит вопросы войны и мира" и тогда "Украина рухнет", — говорит Подоляк.

Он отметил, что РФ сконцентрировала в районе Соледара почти всю боеспособную группировку. В частности, остатки контрактной армии – спецназ и десантуру.

"Там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать. И еще там есть военные из ПВК "Вагнера". То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар", — заявил советник главы ОП.

По словам Подоляка, россияне "так любят воевать еще с советских времен – концентрируют все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов в одном направлении".

Мечты россиян о Соледаре

Города Бахмут и Соледар находятся под контролем Украины на вечер 12 января, там продолжаются масштабные бои, заявляют в ОП.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс говорит, что заявления агрессорки РФ о якобы полном контроле над Соледаром, нужно лишь для демонстрации успехов в войне после серии поражений виз ВСУ. По его словам, реальных успехов оккупанты не имеют.

Американские аналитики ISW считают, что российские заявления о важности захвата Соледара превышены. В лучшем случае это "пирровая тактическая победа", считают эксперты.

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