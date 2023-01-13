Як розвиватиметься війна в Україні взимку: прогнози Bloomberg

Із настанням холодів чимало українських і західних аналітиків прогнозували пожвавлення на фронті, зокрема, можливий черговий великий контрнаступ ЗСУ. Однак його може й не бути, хоч ґрунт за останній тиждень уже промерз достатньо, щоб витримати важку техніку. Проблемою для Збройних сил України може стати надмірно тепла погода, яка завадить просуванню вперед, оточенню російських сил чи спробам відкинути ЗС РФ із зайнятих територій.

Про це пише видання Bloomberg.

"Через морози бійці не можуть відходити від своїх баз надовго, акумулятори дронів і смартфонів на морозі сідають удвічі швидше, а видимість через хмарність значно гірша ― і якщо раніше за допомогою дронів можна було побачити, що відбувається на ділянці 25 квадратних кілометрів, то наразі тими ж силами можна покрити впʼятеро меншу площу. Морозна погода хороша для оборони ― якщо в окопах у солдатів достатньо харчів і дров, атакувати ж узимку завжди складніше", - пише видання.

А недавній випадок у Макіївці, коли ЗСУ поцілили в будівлю ПТУ та знищили сотні російських окупантів, це підтверджує: через холод росіян тримали в одній будівлі, яку легше нагріти. Крім того, навіть якщо уявити, що атака почнеться, найближчим часом цілком можлива відлига, що відріже передові загони від каналів постачання.

Навіть танки, йдеться в статті, в умовах багнюки мало чим допоможуть, адже заправник до них просто не доїде. Імовірно, узимку найбільш активні бої продовжаться лише в районі Бахмуту та Соледару, де українці поступово винищують російську живу силу.

"А щодо масштабного наступу, то українці мають кращу опцію, ― каже Ед Арнольд, колишній британський військовий.― З усією західною зброєю, яку вони вже мають, і яку Захід їм продовжує давати, вони матимуть шанс істотно просунутися вперед. І фальстарту тут краще уникнути".

Російська стратегія полягає у тому, щоб уповільнити контрнаступ українських військ, стабілізувати лінію фронту на півдні та сході та перечекати можливі снігопади.

Перебіг війни взимку: думки експертів

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що ворожі війська не дочекаються “зимової паузи” у бойових діях з боку української армії. Один із принципів ведення війни, якого дотримується українське командування, полягає в тому, щоб "не давати спокою ворогові".

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс вважає, що і українські, і російські військові намагатимуться підготуватися до контрнаступу після зими. Тож протягом найближчих місяців в Україні на фронті темпи бойових дій знижуватимуться.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, якщо ЗСУ продовжать активні операції цієї зими це дозволить їм зберегти ініціативу та динаміку оперативних успіхів на фронті.

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