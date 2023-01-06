Зачем Пригожин публично помиловал зеков: в ISW объяснили

Евгений Пригожин ездит колониями лично, чтобы вербовать зеков на войну против Украины.

Основатель российской военной группировки "группа Вагнера" Евгений Пригожин пытается поднять свой уровень политического влияния в Российской Федерации.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 5 января.

В публикации отметили, что Пригожин публично заявил о помиловании российских заключенных, полгода отвоевавших в Украине в рядах "группы Вагнера". В то же время у бизнесмена нет необходимых для этой процедуры полномочий.

Согласно российскому законодательству, право на помилование заключенных есть только у президента РФ. Региональные комиссии по помилованию или частные лица могут обратиться к главе государства с ходатайством о том или ином заключенном.

"Не исключено, что Пригожин подавал прошение о помиловании бывших узников от их имени. Не исключено также, что Пригожин утверждает, что бывшие заключенные получили помилование, тогда как на самом деле российский суд мог выдать им "освобождение от наказания", — считают в ISW.

Эксперты утверждают, что Евгений Пригожин пытается показать общественности, что у него достаточно влияния в России для объявления амнистии вагнеровцам. Предполагается, что бизнесмен рассчитывает поднять свой авторитет среди российской аудитории.

Публичное помилование бойцов "группы Вагнера" может быть показано Пригожиным в преддверии набора новых заключенных. По данным российских СМИ, за 2 месяца в Украине погибли около 500 вагнеровцев из бывших зеков.

Ранее стало известно, что Пригожин отпустил на свободу первую партию зэков, "отработавших контракт", отвоевав против Украины полгода. Российские СМИ узнали некоторых бывших зеков, кого отпустил на свободу Пригожин. Большинство из них – жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

По данным ISW от 3 января, Вагнер попытается сделать Министерство обороны РФ виновным за военные провалы его бойцов в районе Бахмута.

АД В БАХМУТЕ: Пригожин ноет - украинский защитник вышел в эфир из горячей точки!

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