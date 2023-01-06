Навіщо Пригожин публічно помилував зеків: в ISW пояснили

Євгеній Пригожин їздить колоніями особисто, щоб вербувати зеків на війну проти України.

Засновник російського військового угрупування "група Вагнера" Євген Пригожин намагається підняти свій рівень політичного впливу в Російській Федерації.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 5 січня.

У публікації вказали на те, що Пригожин публічно заявив про помилування російських в'язнів, які пів року відвоювали в Україні в лавах "групи Вагнера". Водночас бізнесмен не має необхідних для цієї процедури повноважень.

Згідно з російським законодавством, право на помилування ув'язнених є лише в президента РФ. Регіональні комісії з помилування або приватні особи можуть звернутися до глави держави з клопотанням щодо того чи іншого ув'язненого.

"Не виключено, що Пригожин подавав прохання про помилування колишніх в'язнів від їхнього імені. Не виключено також, що Пригожин стверджує, що колишні в'язні отримали помилування, тоді як насправді російський суд міг видати їм "звільнення від покарання", — вважають в ISW.

Експерти стверджують, що Євген Пригожин намагається показати громадськості, що він має достатньо впливу в Росії для оголошення амністії вагнерівцям. Передбачається, що бізнесмен розраховує підняти свій авторитет серед російської аудиторії.

Публічне помилування бійців "групи Вагнера" може бути показане Пригожиним напередодні набору нових в'язнів. За даними російських ЗМІ, за 2 місяці в Україні загинуло близько 500 вагнерівців із колишніх зеків.

Раніше стало відомо, що Пригожин відпустив на волю першу партію зеків, які "відпрацювали контракт", відвоювавши проти України пів року. Російські ЗМІ тим часом впізнали деяких ексзеків, кого відпустив на волю Пригожин. Більшість з них – жителі Санкт-Петербурга чи Ленінградської області.

За даними ISW від 3 січня, Вагнер спробує зробити Міністерство оборони РФ винним за військові провали його бійців у районі Бахмута.

ПЕКЛО В БАХМУТІ: Пригожин ниє - український захисник вийшов в ефір з гарячої точки!

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