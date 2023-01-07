"Дата — неважная, это — не догма": Эпифаний рассказал, когда Украина будет праздновать Рождество и Покрову

О том, какие могут быть решения о праздновании Рождества 25 декабря, рассказал предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Эпифаний в эксклюзивном интервью во время в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

«Мы встали на путь реформы церковного календаря. В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет, но в связи с войной мы видим, что процесс проходит очень быстро и динамично. Потому мы реагируем на запросы наших верных. Поэтому в этом году мы разрешили праздновать 25 декабря», – пояснил Эпифаний.

По его словам, празднуют вообще 25 декабря, просто по разным календарям.

«Нет 7 января, это 25 декабря по юлианскому календарю. Но мы встали на путь реформы церковного календаря. Мы хотим сделать все для того, чтобы будет единство и в церкви и в обществе. Согласно опросам, мы видим, что сейчас количество желающих изменения — уже возможно даже больше, чем тех, которые хотят остаться на старом стиле. Поэтому мы будем изучать на следующем заседании синода произошедшее и конечно, что будем принимать решения. Это не решение синода будет. Синод передаст на собор и дальше будет приниматься более глобальное решение к изменению всего календаря», — добавил он.

Эпифаний добавил, что смена календаря касается не только празднования Рождества, но и других возможных дат церковных в течение года, к которым мы очень привыкли с вами.

«И если их менять, то мы должны осознавать то, что мы становимся на рельсы нового календаря и празднуем дать по-другому. Но я вижу, что восприятие есть и поэтому мы будем делать все для того, чтобы претворить в жизнь календарную реформу в течение следующего года», — отметил он.

На вопрос журналистки о том, что и Покрова украинцы уже праздновать будут праздновать 1 октября, глава ПЦУ Эпифаний, что вопрос немного сложен, в связи с тем, что 14 октября в этот день празднуется несколько событий, в том числе не только чисто церковный праздник, но и День казачества, День украинского войска, день УПА и т.д.

«Будет немного сложно, ведь это – это государственный выходной, поэтому это нужно согласовывать с государством. Возможно, мы оставим Покров 14 октября, даже когда мы перейдем на новый календарь. Мы можем что-то менять, потому что это такой, наш украинский праздник, хотя он ушел из Византии, но там его так не празднуют торжественно. Ну, практически не уделяют такого внимания, как православные украинцы. Поэтому нужно изучать настроения, анализировать и принимать определенные решения», — пояснил священник.

Относительно Крещения 7 января, он убежден, что сначала людям будет необычно, но потом исчезнут.

«Даты – относительные, и Рождество, и другие праздники. То есть мы не говорим, что Христос родился именно в такую дату, потому что это сложно определить, но церковь создала такую систему календаря, где все четко определены даты и т.д. Поэтому мы будем дальше, если уж перейдем на новый календарь, то будем привыкать к другим датам. Дата – это не важно, это – не догма. А важно то, что мы празднуем. Мы празднуем приход в мир обещанного Мессии, Христа Спасителя, пришедшего ради нашего спасения. Для того чтобы совершить спасение каждого из нас. Это главное, а не 25 или 7. Дата не имеет такого значения, такого особенного, как имеет самая суть события, которую мы отмечаем», — резюмировал Эпифаний.

Заявления Эпифания

Ранее Эпифаний высказался о Киево-Печерской лавре. Мол, речь идет о закладке одного из краеугольных камней в крепкую основу поместной церкви.

До этого Эпифаний заявил, что глава РПЦ Кирилл встал на сторону Антихриста. Он напомнил, что именно патриарх Кирилл — сотворец и проводник преступной идеологии "русского мира".

Также митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной.

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