Глава ПЦУ Епифаний впервые совершит богослужение в Киево-Печерской лавре

Это будет первое богослужение предстоятеля Православной Церкви Украины в Киево-Печерской Лавре.

В праздник Рождества Христова по Юлианскому календарю (7 января) предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний совершит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс- служба ПЦУ.

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующих и общественность, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры", – говорится в сообщении.

Начало богослужения в 7 января 9 часов утра. ПЦУ приглашает на молитву украинских верующих и просит следить за дополнительными объявлениями.

Кому будет принадлежать Киево-Печерская лавра

Напомним, что 31 декабря УПЦ МП провела последнюю службу в Верхней Лавре. 1 января УПЦ МП уже не допустили на территорию Успенского и Трапезного соборов. В ответ наместник Лавры митрополит Павел прибег к проклятиям и пригрозил, что "когда придет время", УПЦ МП спросит об ответе.

Минкульт не рекомендовал Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" продлевать с УПЦ МП аренду.

Таким образом, УПЦ МП "выселили" из двух главных храмов Киево-Печерской лавры — Успенского и Трапезного соборов, принадлежащих государству.

Верхняя лавра принадлежит Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику. На территории Верхней лавры расположены главные соборы – Успенский и Трапезный, а также Троицкая надвратная церковь и Большая колокольня.

В Нижней Лавре, где находятся пещеры, действует мужской монастырь УПЦ МП, духовная семинария, резиденция наместника Лавры и ряд храмов. Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата). В 2013 году, во времена президентства Януковича, было заключено бессрочное соглашение на использование Нижней Лавры УПЦ МП.

В начале декабря в Киево-Печерской Лавре официально зарегистрировали монастырь ПЦУ. Однако в Минкульте пояснили, что пока речь не идет о передаче Киево-Печерской лавры к ПЦУ.

13 ноября украинцев возмутило распространенное в Сети видео, как женщины в одном из храмов УПЦ МП в Киево-Печерской лавре исполняли прославлявшую Россию песню. "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь", — пел хор.

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