Красивые щедровки для детей и взрослых

Красивые щедровки для детей и взрослых: 35 текстов песен перед Старым Новым годом

Красивые щедровки для детей и взрослых: 35 текстов песен перед Старым Новым годом

Через неделю после колядования, в канун Старого Нового года или Василия, украинцы празднуют Щедрый вечер (13 января). Традиционно в этот день поют щедровки, желая хозяевам каждого дома счастья и довольства в новом году. Обряды наших предков сохранились до сегодняшних дней. ТСН.ua предлагает вместе изучить самые популярные щедровки для детей и взрослых, чтобы весело встретить Щедрый вечер.

Щедровки короткие для самых маленьких

Издавна в канун Старого Нового года украинцы поют щедривки — короткие песенки с пожеланиями здоровья, хорошего урожая и изобилия. Сегодня такие щедровки короткие можно легко изучить молодым щедрователям. Даже дети 4-5 лет запомнят простые слова и понятные рифмы. Предлагаем вам список коротких щедровок, которые можно изучить вместе с малышами:

Щедрик-Петрик

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Васильева мать

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

***

Щедровочка щедровала

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Щедровки короткие для самых маленьких

***

Щедрик добрый, я не хуже

Щедрик добрый, я не хуже

Дайте блина, который больше!

Что щедрушка-то пончик,

Что щедрик-то вареник.

***

Щедрую, щедрую

Щедрую, щедрую

колбасу чую, колбасы нету

давайте конфеты.

***

Крестной ужин я несу

Крестной ужин я несу:

И колбаску, и кутью,

В Щедрый вечер поздравляю,

И здоровья ей желаю.

***

Крестный, я вам пощедрую

Крестный, я вам пощедрую,

В щечку нежно поцелую,

Будьте вы ко мне добры,

И, как водится, щедры.

Красивые щедровки короткие для самых маленьких детей

***

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик,

Ох, хочу вареник,

Начиненный мяском,

А к нему – колбаски.

Угощайте поскорей,

Не скупитесь для детей.

***

Щедро-щедро щедровали

Щедро-щедро щедровали,

Под окошком танцевали,

Вот барашек (нужно показать рожки), вот овца (попрыгать),

Дайте, тетя, нам блинца.

Целый, круглый – не ломайте,

Медом смажьте, угощайте.

Щедрого вам вечера, добрые люди.

***

Добрый, щедрый вечер, ласковый хозяин

Добрый, щедрый вечер, ласковый хозяин,

Угости нас, в дом пусти,

Мы красивы и милы.

Будем славить мы тебя,

Если щедрая душа.

***

Мы маленькие детки

Мы маленькие детки –

Дайте нам конфетки,

Мы вам пощедруем,

Счастье наколдуем:

Добрый Щедрик, приходи,

Всех богатством одари.

Щедровки для детей школьного возраста

Щедровки выполняют группы детей и молодежи, которые переодеваются и веселятся. Издавна было принято "водить козу". Для этого делали специальный обруч. На одном конце были рога, которые дополнительно обматывали аиром, а на другом — хвост в виде ломачки. Перед тем, как идти петь щедровки, один из щедрователей надевал обруч на голову, а также накидывал кожуха вверх шерстью:

Маленький хлопчик

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

***

Наша козиця

Наша козиця

Уже старая птица,

Недавно из Киева,

С длинными Кисама:

- Ногами стопчу,

рогами сколы,

Хвостом смету!

Надо козици три куска сала,

Мяу, мяу … сала!

Чтобы коза встала.

Ой встань, коза,

И струсися.

По этому дому,

По хозяину

Извеселися!

Щедровик для детей школьного возраста

***

Тяпу-ляпу

Тяпу-ляпу,

Скорей дайте коляду!

Ножки зябнут,

Я домой побегу.

Кто даст,

Тот — князь,

Кто не даст —

Того в грязь!

***

Сегодня гулянье

Сегодня гулянье,

гаданье, катанье!

Блины, пироги, чаепитие,

И розыгрыши и свидания.

Зима нас торопит, — спешите!

Спешите видеть,

слышать, участвовать!

Рядитесь и из домов выходите,

Щедруйте, пляшите, шутите!

***

Добрый тебе вечер

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из святого града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

***

Добрый вечер, щедрый вечер

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

***

Сколько осиночек

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Щедровки для детей, которые легко выучить

***

Щедровочка щедровала

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

***

Добрый вечер, щедрый вечер

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

***

Щедрик хороший

Щедрик хороший,

И я не хуже,

Дайте блин,

Который побольше!

Что щедрушка,

То пышка,

Что щедреник,

Вот и вареник.

Щедровки для взрослых

Специальные песни-стихи "Щедровки" исполняют и взрослые. Чаще они ходят вместе с детьми, но если вы хотите порадовать своих родных и близких хорошими украинскими поздравлениями со Щедрым вечером и Старым Новым годом, ТСН.ua подготовил щедривки для взрослых, которые можно выучить за несколько минут:

Самую популярную народную щедровку "Щедрик" музыку к которой написал Николай Леонтович 1901, сегодня поют по всему миру. Впервые эту щедровку исполнили в 1916 хором Киевского университета. Ее английская версия называется Carol of Bells очень известна в США и Великобритании. А вот как звучит украинский "Щедрик" на разных языках:

Щедрик

В звёздную ночь Христос рождён.

В яслях простых был положен.

Ангел с небес в поле сходил,

Он пастухам весть возвестил:

"Радуйтесь все - Христос рождён.

В яслях простых был положен."



Слава, слава, слава Богу в вышних!

Человекам всем благоволенье!



Ангельский хор песнь воспевал,

Мир на земле провозглашал.

***

Ты, хозяин, не томи

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Щедровки для взрослых

***

Коза, Меланка и Цыганка

Коза, Меланка и Цыганка

Идут во двор наш утром,

На все щедруют голоса:

"Давайте за то нам колбасы!"

Ватаги весело шагают,

Добро и радость всем щедруют.

Где ходят ряженые – там смех

А с неба сыплет снег.

***

У нашего хозяина золотые горы

У нашего хозяина золотые горы,

Золотые горы, высокие дубы.

Припев: Щедрый вечер, добрый вечер

Хорошим людям на здоровье.

Дубы порубить, землю попахать

Да и потащить.

Землю попахать, дочь отдать,

Пива наварить.

Пива наварить, сына женить

Да и хорошо погулять.

Хорошо погулять, ой дай боже,

К тому году дождаться!

***

Послала нас мать в деревню щедровать

Послала нас мать в деревню щедровать.

А отец ссорился, чтобы не медлили.

А мать говорила, чтобы вы дали сало.

Выносите кныш, потому что впущу в дом мышь!

Выносите колбасу, потому что дом разнесу!

Дайте еще и кишку – съем в тишке!

Дайте, дядя, пятак, А вы, тетя, гроши,

Будьте хороши! Добрый вечер!

***

Мы щедруем и поем под окном

Мы щедруем и поем под окном.

Счастья, судьбы вам желаем всем вместе.

Пусть цветут ваши нивы золотые,

Чтобы жизнь была счастлива в будущем.

Ой, хозяин, хозяйка,

Пусти в дом Меланочку,

Меланочка чисто ходит,

Ничего в доме не повредит.

Если повредит, то помоет,

Есть сварит и накроет.

Добрый вечер!

***

Как ходили мы бродили

Как ходили мы бродили,

Так щедривочку встретили.

С ней мы пришли в дом,

Так что позвольте щедровать!

Счастья, радости, изобилия,

В охрану — ангелочек!

Пусть приходят в дом

Друзья верны и веселы,

Море смеха и любви.

Чтобы все были здоровы!

***

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Баночку ивасов – чтобы никогда не висел,

Кольцо колбаски – чтобы стояла до Паски,

Бутылочку кагора – чтобы смотрел вверх,

А если не дадите – так он к пупу прирастет!

Щедровки для взрослых

***

Щедровка для взрослых

Щедрый вечер, добрый вечер.

И всем людям весь вечер.

Сидит он в конце стола.

А на нем шуба, шуба левая.

Как не дашь, дядя, пирога

Выведем вола за рога.

Где вол ногой – там рожь копой,

Где вол рогом – там рожь стогом.

Где вол хвостом – то там рожь трестом.

Мне мать говорила, чтобы принес кусок сала,

А отец ссорился, чтобы долго не опоздал.

***

Как на щедрый добрый вечер

Как на щедрый добрый вечер

К вам гости пришли

Мира, радости кстати

Вашему дому пожелали.

Так что за стол скорее садитесь

И встречайте хороший праздник

Всех родственников собирайте

Как бы ни было много!

Современные и смешные щедровки для детей и взрослых

Сегодня есть детские щедровки и стихи для взрослых, помогающие поднять настроение самим щедрователям и хозяевам. Они отличаются простыми словами, которые легко уяснить. Такие щедровки-песни можно изучить, чтобы удивить родных и близких:

Щедровочка щедровала

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

***

Сегодня гулянье

Сегодня гулянье,

гаданье, катанье!

Блины, пироги, чаепитие,

И розыгрыши и свидания.

Зима нас торопит, — спешите!

Спешите видеть,

слышать, участвовать!

Рядитесь и из домов выходите,

Колядуйте, пляшите, шутите!

***

Добрый тебе вечер

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из святаго града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Смешные щедровки для детей и взрослых

***

Воробушек летит

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

***

Смешные щедровки

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!