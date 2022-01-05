Красивые щедровки для детей и взрослых: 35 текстов песен перед Старым Новым годом

Через неделю после колядования, в канун Старого Нового года или Василия, украинцы празднуют Щедрый вечер (13 января). Традиционно в этот день поют щедровки, желая хозяевам каждого дома счастья и довольства в новом году. Обряды наших предков сохранились до сегодняшних дней. ТСН.ua предлагает вместе изучить самые популярные щедровки для детей и взрослых, чтобы весело встретить Щедрый вечер.
Щедровки короткие для самых маленьких
Издавна в канун Старого Нового года украинцы поют щедривки — короткие песенки с пожеланиями здоровья, хорошего урожая и изобилия. Сегодня такие щедровки короткие можно легко изучить молодым щедрователям. Даже дети 4-5 лет запомнят простые слова и понятные рифмы. Предлагаем вам список коротких щедровок, которые можно изучить вместе с малышами:
Щедрик-Петрик
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Васильева мать
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
***
Щедровочка щедровала
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
***
Щедрик добрый, я не хуже
Щедрик добрый, я не хуже
Дайте блина, который больше!
Что щедрушка-то пончик,
Что щедрик-то вареник.
***
Щедрую, щедрую
Щедрую, щедрую
колбасу чую, колбасы нету
давайте конфеты.
***
Крестной ужин я несу
Крестной ужин я несу:
И колбаску, и кутью,
В Щедрый вечер поздравляю,
И здоровья ей желаю.
***
Крестный, я вам пощедрую
Крестный, я вам пощедрую,
В щечку нежно поцелую,
Будьте вы ко мне добры,
И, как водится, щедры.
***
Щедрик-ведрик
Щедрик-ведрик,
Ох, хочу вареник,
Начиненный мяском,
А к нему – колбаски.
Угощайте поскорей,
Не скупитесь для детей.
***
Щедро-щедро щедровали
Щедро-щедро щедровали,
Под окошком танцевали,
Вот барашек (нужно показать рожки), вот овца (попрыгать),
Дайте, тетя, нам блинца.
Целый, круглый – не ломайте,
Медом смажьте, угощайте.
Щедрого вам вечера, добрые люди.
***
Добрый, щедрый вечер, ласковый хозяин
Добрый, щедрый вечер, ласковый хозяин,
Угости нас, в дом пусти,
Мы красивы и милы.
Будем славить мы тебя,
Если щедрая душа.
***
Мы маленькие детки
Мы маленькие детки –
Дайте нам конфетки,
Мы вам пощедруем,
Счастье наколдуем:
Добрый Щедрик, приходи,
Всех богатством одари.
Щедровки для детей школьного возраста
Щедровки выполняют группы детей и молодежи, которые переодеваются и веселятся. Издавна было принято "водить козу". Для этого делали специальный обруч. На одном конце были рога, которые дополнительно обматывали аиром, а на другом — хвост в виде ломачки. Перед тем, как идти петь щедровки, один из щедрователей надевал обруч на голову, а также накидывал кожуха вверх шерстью:
Маленький хлопчик
Маленький хлопчик
Сел на снопчик.
В дудочку играет,
Колядку потешает.
Щедрик-Петрик,
Дай вареник,
Ложечку кашки,
Кольцо колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей.
***
Наша козиця
Наша козиця
Уже старая птица,
Недавно из Киева,
С длинными Кисама:
- Ногами стопчу,
рогами сколы,
Хвостом смету!
Надо козици три куска сала,
Мяу, мяу … сала!
Чтобы коза встала.
Ой встань, коза,
И струсися.
По этому дому,
По хозяину
Извеселися!
***
Тяпу-ляпу
Тяпу-ляпу,
Скорей дайте коляду!
Ножки зябнут,
Я домой побегу.
Кто даст,
Тот — князь,
Кто не даст —
Того в грязь!
***
Сегодня гулянье
Сегодня гулянье,
гаданье, катанье!
Блины, пироги, чаепитие,
И розыгрыши и свидания.
Зима нас торопит, — спешите!
Спешите видеть,
слышать, участвовать!
Рядитесь и из домов выходите,
Щедруйте, пляшите, шутите!
***
Добрый тебе вечер
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из святого града.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
***
Добрый вечер, щедрый вечер
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тётка, наварила,
Что ты тётка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.
***
Сколько осиночек
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом
Со всем родом!
***
Щедровочка щедровала
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
***
Добрый вечер, щедрый вечер
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!
***
Щедрик хороший
Щедрик хороший,
И я не хуже,
Дайте блин,
Который побольше!
Что щедрушка,
То пышка,
Что щедреник,
Вот и вареник.
Щедровки для взрослых
Специальные песни-стихи "Щедровки" исполняют и взрослые. Чаще они ходят вместе с детьми, но если вы хотите порадовать своих родных и близких хорошими украинскими поздравлениями со Щедрым вечером и Старым Новым годом, ТСН.ua подготовил щедривки для взрослых, которые можно выучить за несколько минут:
Самую популярную народную щедровку "Щедрик" музыку к которой написал Николай Леонтович 1901, сегодня поют по всему миру. Впервые эту щедровку исполнили в 1916 хором Киевского университета. Ее английская версия называется Carol of Bells очень известна в США и Великобритании. А вот как звучит украинский "Щедрик" на разных языках:
Щедрик
В звёздную ночь Христос рождён.
В яслях простых был положен.
Ангел с небес в поле сходил,
Он пастухам весть возвестил:
"Радуйтесь все - Христос рождён.
В яслях простых был положен."
Слава, слава, слава Богу в вышних!
Человекам всем благоволенье!
Ангельский хор песнь воспевал,
Мир на земле провозглашал.
***
Ты, хозяин, не томи
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
***
Коза, Меланка и Цыганка
Коза, Меланка и Цыганка
Идут во двор наш утром,
На все щедруют голоса:
"Давайте за то нам колбасы!"
Ватаги весело шагают,
Добро и радость всем щедруют.
Где ходят ряженые – там смех
А с неба сыплет снег.
***
У нашего хозяина золотые горы
У нашего хозяина золотые горы,
Золотые горы, высокие дубы.
Припев: Щедрый вечер, добрый вечер
Хорошим людям на здоровье.
Дубы порубить, землю попахать
Да и потащить.
Землю попахать, дочь отдать,
Пива наварить.
Пива наварить, сына женить
Да и хорошо погулять.
Хорошо погулять, ой дай боже,
К тому году дождаться!
***
Послала нас мать в деревню щедровать
Послала нас мать в деревню щедровать.
А отец ссорился, чтобы не медлили.
А мать говорила, чтобы вы дали сало.
Выносите кныш, потому что впущу в дом мышь!
Выносите колбасу, потому что дом разнесу!
Дайте еще и кишку – съем в тишке!
Дайте, дядя, пятак, А вы, тетя, гроши,
Будьте хороши! Добрый вечер!
***
Мы щедруем и поем под окном
Мы щедруем и поем под окном.
Счастья, судьбы вам желаем всем вместе.
Пусть цветут ваши нивы золотые,
Чтобы жизнь была счастлива в будущем.
Ой, хозяин, хозяйка,
Пусти в дом Меланочку,
Меланочка чисто ходит,
Ничего в доме не повредит.
Если повредит, то помоет,
Есть сварит и накроет.
Добрый вечер!
***
Как ходили мы бродили
Как ходили мы бродили,
Так щедривочку встретили.
С ней мы пришли в дом,
Так что позвольте щедровать!
Счастья, радости, изобилия,
В охрану — ангелочек!
Пусть приходят в дом
Друзья верны и веселы,
Море смеха и любви.
Чтобы все были здоровы!
***
Щедрик-ведрик
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Баночку ивасов – чтобы никогда не висел,
Кольцо колбаски – чтобы стояла до Паски,
Бутылочку кагора – чтобы смотрел вверх,
А если не дадите – так он к пупу прирастет!
***
Щедровка для взрослых
Щедрый вечер, добрый вечер.
И всем людям весь вечер.
Сидит он в конце стола.
А на нем шуба, шуба левая.
Как не дашь, дядя, пирога
Выведем вола за рога.
Где вол ногой – там рожь копой,
Где вол рогом – там рожь стогом.
Где вол хвостом – то там рожь трестом.
Мне мать говорила, чтобы принес кусок сала,
А отец ссорился, чтобы долго не опоздал.
***
Как на щедрый добрый вечер
Как на щедрый добрый вечер
К вам гости пришли
Мира, радости кстати
Вашему дому пожелали.
Так что за стол скорее садитесь
И встречайте хороший праздник
Всех родственников собирайте
Как бы ни было много!
Современные и смешные щедровки для детей и взрослых
Сегодня есть детские щедровки и стихи для взрослых, помогающие поднять настроение самим щедрователям и хозяевам. Они отличаются простыми словами, которые легко уяснить. Такие щедровки-песни можно изучить, чтобы удивить родных и близких:
Щедровочка щедровала
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
***
Сегодня гулянье
Сегодня гулянье,
гаданье, катанье!
Блины, пироги, чаепитие,
И розыгрыши и свидания.
Зима нас торопит, — спешите!
Спешите видеть,
слышать, участвовать!
Рядитесь и из домов выходите,
Колядуйте, пляшите, шутите!
***
Добрый тебе вечер
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из святаго града.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
***
Воробушек летит
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
***
Смешные щедровки
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!