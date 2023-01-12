Астрологический прогноз на 12 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: революционный день, когда приветствуются активные действия и движение вперед, без раздумий, заминок и остановок.

Символ дня: солнце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: день благоприятен для здорового образа жизни – можно заниматься спортом, причем чем выше будут физические нагрузки, тем больше пользы человеку они принесут.

Питание дня: нужно избегать жирного, жареного и алкоголя.

Стрижка дня: можно менять как прическу, так и образ в целом.

Магия и мистика дня: любые магические действия должны касаться поездок и путешествий – можно создавать амулеты и обереги, защищающие в пути.

Сны дня: сновидения нынешней ночи особенно важны для людей творческих профессий, поскольку показывают, насколько процентов человек использует свой креативный потенциал.

Табу дня: сегодня – как, впрочем, и всегда – нежелательно потворствовать своим слабостям и дурным привычкам.

Ангел-хранитель дня: Асфэр – помогает бороться с негативом в любом его проявлении.

Афоризм дня: "Мы видим вещи не такими, какие они есть. Мы видим их такими, каковы мы" (американская и французская писательница Анаис Нин).

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