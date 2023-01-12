Астрологічний прогноз на 12 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: революційний день, коли вітаються активні дії та рух уперед, без роздумів, затримок і зупинок.

Символ дня: сонце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: бузковий, лавандовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: день сприятливий для здорового способу життя – можна займатися спортом, до того ж що вищими будуть фізичні навантаження, то більше користі людині вони принесуть.

Харчування дня: потрібно уникати жирного, смаженого та алкоголю.

Стрижка дня: можна змінювати як зачіску, так і образ загалом.

Магія та містика дня: будь-які магічні дії мають стосуватися поїздок і подорожей – можна створювати амулети й обереги, що захищають у дорозі.

Сни дня: сновидіння цієї ночі особливо важливі для людей творчих професій, оскільки показують, на скільки відсотків людина використовує свій креативний потенціал.

Табу дня: сьогодні – як, втім, і завжди – небажано потурати своїм слабкостям і поганим звичкам.

Ангел-охоронець дня: Асфер – допомагає боротися з негативом у будь-якому його прояві.

Афоризм дня: "Ми бачимо речі не такими, якими вони є. Ми бачимо їх такими, якими є ми" (американська та французька письменниця Анаїс Нін).

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