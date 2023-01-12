В Беларуси арестовали бывшего кандидата в президенты

Экскандидат Дмитриев содержится в изоляторе на Окрестина в Минске

В Беларуси был арестован бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Об этом сообщает издание Медиазона. Беларусь со ссылкой на коллегу Дмитриева.

По данным издания, Дмитриева удерживают в изоляторе на Окрестина в Минске.

Другие подробности о задержании и обвинениях против политика неизвестны.

Дмитриев является сопредседателем ликвидированного властями движения "Говори правду".

Напомним, ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 января подписал изменения в закон о гражданстве, которые, в частности, предусматривают его лишение в случае участия в экстремистской деятельности.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Беларуси силовики задержали священника одного из храмов Минска за то, что читал молитву за защитников Украины.

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