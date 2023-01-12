Гороскоп на 2023 год для Тельцов по картам Таро

Сейчас мало того удивишь картами Таро, но еще несколько десятилетий назад они считались инструментом дьявола. Хотя церковь до сих пор считает их породой Сатаны, ведь эти карты позволяют хоть немного узнать больше о собственном будущем. Окунитесь в путешествие собственной судьбой с помощью гороскопа для Тельцов по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта Таро 2023 года для Тельцов «Башня»

Эта карта Таро говорит об изменениях. Кое-кто считает ее одной из самых тяжелых среди Таро, однако – в колоде нет однозначно положительных или отрицательных карт. Ведь к изменениям можно относиться по-разному. На этой карте изображены разрушения башни и, как утверждают мифы, речь идет о вавилонской башне. Поэтому и Тельцы в 2023 году должны понять, что сделать с надвигающейся катастрофой, как использовать полученную информацию об угрозе. После разрушения башни вы можете развернуться и уйти, или попытаться на старом фундаменте построить что-то новое.

Поэтому в этом году Тельцам следует готовиться к потрясениям в сфере любви и отношений. Не исключены внезапные изменения и некоторый хаос, но предупрежден – значит, вооружен, а правильная подготовка препятствует провалу. Если же любви перипетии нанесут вам эмоциональные травмы, тогда стоит обратиться либо к психологу, либо к священнику.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта Таро 2023 года для Тельцов «Король пентаклей»

В 2023 году согласно пророчеству этой карты Тельцы смогут почувствовать себя на работе настоящими королями. Ведь эта карта Таро свидетельствует об изобилии и процветании. Но сами по себе ваши мысли о счастье на рабочей ныне не станут реальностью, поэтому нужно решиться поднять ногу и сделать первый шаг.

К тому же эта карта Таро свидетельствует о безопасности и надежности, поэтому все, что вы построите в 2023 году, не будет замком на песке, конечно, если вы позаботитесь о прочном фундаменте. Ваши амбиции будут только во благо вам, поэтому не смейте даже думать о том, что у вас – завышенная самооценка. Делайте все для того, чтобы ваш бизнес преуспевал, а ваша обеспеченность росла. Также попытайтесь использовать возможности патриархата на свою сторону.

Прогноз Таро на финансы

Карта Таро 2023 года для Тельцов «Семерка пентаклей»

Посаженое еще в прошлом году, в 2022 году, в этом году даст свои плоды. Эта карта говорит урожай в сфере финансов и средств, конечно, если вы приложите значительные усилия для получения этого урожая. Ведь все во вселенной взаимосвязано и, получив что-нибудь, что-то придется отдать. Но не пугайтесь: Тельцы в 2023 году получат достойную награду за свою работу.

Увеличьтесь и двигайтесь к прогрессу. Будьте настойчивы, если бы трудно вам не было, имейте терпение, ведь не все иногда удается с первого раза, а также не забывайте о планировании, которое должно предшествовать вашему пути к успеху. Будьте собой и у вас все получится.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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