Глава Пентагона прокомментировал предстоящее заседание в формате "Рамштайн"

Остин подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется
На следующей неделе в Германии состоится очередная встреча в формате Рамштайн, на которой представители 50 стран будут обсуждать помощь Украине в ее борьбе с российскими агрессорами.
Об этом во время брифинга в Вашингтонезаявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.
Во время заседания будут обсуждаться потребности украинской армии, которые помогут защитить Украину от российских захватчиков.
"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и по всему, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Так что мы остаемся единственными в наших усилиях", — подчеркнул глава Пентагона.
Напомним, ранее военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, на каком этапе подготовка контрнаступления ВСУ.
Кроме того, мы ранее информировали, что Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок после визита в Харьков заявила о необходимости в дальнейшем поставлять Украине ПВО и танки.
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